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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 16:44 BJT

印度数据：10月批发物价指数升至八个月高位，增加再次升息的可能

路透新德里11月14日 - 印度10月趸售(批发)物价指数(WPI)升至八个月高位，受到燃料及工业产品价格上涨的带动，使得央行再次升息的可能性升高，尽管央行总裁此前就核心零售通胀发表令人宽心的评论。

印度商业及工业部周四公布，10月WPI较上年同期上升7.0%，9月时为6.46%。

路透调查分析师预估为同比上升6.90%。

尽管通胀加速，但分析师说印度央行自9月以后已连续两度升息，可能暂时不会收紧货币政策。

升息疑虑原本因印度央行总裁拉詹周三的一席话而减轻，拉詹表示粮食价格之高令人不安，但他对核心消费通胀下滑感到放心，此番言论并引发公债价格大涨。(完)

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