印度数据：10月批发物价指数升至八个月高位，增加再次升息的可能

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透新德里11月14日 - 印度10月趸售(批发)物价指数(WPI)升至八个月高位，受到燃料及工业产品价格上涨的带动，使得央行再次升息的可能性升高，尽管央行总裁此前就核心零售通胀发表令人宽心的评论。
印度商业及工业部周四公布，10月WPI较上年同期上升7.0%，9月时为6.46%。
路透调查分析师预估为同比上升6.90%。
尽管通胀加速，但分析师说印度央行自9月以后已连续两度升息，可能暂时不会收紧货币政策。
升息疑虑原本因印度央行总裁拉詹周三的一席话而减轻，拉詹表示粮食价格之高令人不安，但他对核心消费通胀下滑感到放心，此番言论并引发公债价格大涨。(完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。