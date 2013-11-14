中国债市：利率互换上涨，受公开市场及资金面拖累

路透上海11月14日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四上涨。交易员称，央行公开市场继续暂停14天逆回购，强化偏紧预期，且银行间资金价格大幅跳涨，IRS只能随之上行。

“今天总体活跃度不高，主要影响因素是逆回购继续暂停，以及资金面紧张，”广发银行交易员吴思捷称。

他表示，七天回购基准的一年期利率互换(Repo 1Y) 午后多笔成交落在4.415%，最高至4.43%附近，基本将前一日跌幅收回。“现在也没有明确的方向，伴随资金面在做窄幅震荡。”

中国银行间市场周四回购利率 近全线上涨，其中隔夜及七天品种升幅更大。公开市场14天期逆回购操作继续暂停，此外三个月期国库现金定存中标利率超高，均进一步施压资金面。

公开市场上，进入11月后中国央行连续两周只有周二的七天逆回购低量现身，原先周四操作的14天品种则暂停。市场人士认为，宏观经济稳定，而通胀形势小幅上升，央行正逐步降低逆回购操作频率，以更为平滑的方式向市场释放中性偏紧的政策信号。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.3000/4.4000 4.3708/4.4525 4.4825/4.5675 4.6325/4.7200 4.6100/4.8900

上日 4.2025/4.3042 4.3425/4.4300 4.4942/4.5775 4.6429/4.7325 4.6300/4.9125

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变动 +0.0975/+0.0958 +0.0283/+0.0225 -0.0117/-0.0100 -0.0104/-0.0125 -0.0200/-0.0225

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。