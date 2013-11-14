重温稿-《中国新债预测》50年国债利率预测均值5.29%，有望创历史新高

* 招标品种：财政部50年期固息国债

* 招标金额：200亿元人民币

* 招标时间：周五(15日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行、券商和保险）

* 预测区间：5.05%-5.50%

* 预测均值：5.29%

路透北京11月14日 - 中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，超长债的主力投资机构--保险需求仍然偏弱，加之近期现券收益率快速上行、一级发行利率屡写新高，预期明日新债中标利率或远高于相关现券估值，预测均值落在5.29%，有望录得有史以来新高。

“我们这也很难受，实在不行我们就不投了，”华北一银行交易员称，“银行拿这个没什么意义，不像保险，银行的负债就没这么长期限的，所以拿它干啥啊。”

北京一大型保险机构的交易员表示，明日新债该机构考虑参与，不过主要目的仅仅是为了完成基本量。对于利率定位，他称，“必然新高吧，看明天(投标区间)上限定在哪儿，...这东西一般机构搞不动，加上现在一级的惨状。”

此前财政部于5月中旬发行了一期50年期的记账式国债 ，发行规模200亿元，票面利率4.24%，认购倍数2.13倍。该期债最新中债估值 为5.0037%。中债登固息国债到期收益率曲线 显示，50年品种最新收益率为5.0068%。

财政部针对明日新债招标刊登的公告指出，投标标位区间为招标日前1-5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为50年的国债收益率算数平均值上下各浮动10%（四舍五入计算到0.01%）。

因遭到保险公司主力需求的冷遇，今年9月中旬财政部招标发行的30年期固息国债，中标利率创下超长债品种的五年新高，令市场一片惊呼，并带动当时的二级市场10年国债收益率一度刷新逾五年高点。

明日新债为财政部今年第24期记账式附息国债，每半年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。