台湾基金：10月境内基金规模较上月成长2.28%，股票型增幅大于固定收益

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透台北11月14日 - 台湾投信投顾公会周四公布10月境内基金规模，较上月成长2.28%至约1.95兆台币，主要来自货币型及股票型基金分别挹注389亿及73亿台币，月增率各为4.95%、1.40%。
固定收益型基金仅较上月微幅成长0.33%至2,715亿台币。资金有重回风险性资产趋势，同步推升投信基金规模回温。
目前投信投顾公会共有38家投信会员。台湾共有77家境外基金机构、41家总代理人、1,019档境外基金。(完)
参看相关细节，可点选投信投顾公会网站(www.sitca.org.tw/Default.aspx) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。