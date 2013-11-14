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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 17:50 BJT

台湾基金：10月境内基金规模较上月成长2.28%，股票型增幅大于固定收益

路透台北11月14日 - 台湾投信投顾公会周四公布10月境内基金规模，较上月成长2.28%至约1.95兆台币，主要来自货币型及股票型基金分别挹注389亿及73亿台币，月增率各为4.95%、1.40%。

固定收益型基金仅较上月微幅成长0.33%至2,715亿台币。资金有重回风险性资产趋势，同步推升投信基金规模回温。

目前投信投顾公会共有38家投信会员。台湾共有77家境外基金机构、41家总代理人、1,019档境外基金。(完)

参看相关细节，可点选投信投顾公会网站(www.sitca.org.tw/Default.aspx) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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