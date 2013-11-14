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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 16:57 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，证券业卖超13.5亿台币

路透台北11月14日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/11 
交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     20.00      9.50       +10.50
     票券业      3.50      0.50        +3.00
     证券业      1.00     14.50       -13.50

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