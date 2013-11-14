中国基金：天弘基金与阿里巴巴合作的余额宝规模突破千亿元

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透上海11月14日 - 中国天弘基金管理公司周四宣布，该公司与阿里巴巴 旗下支付宝合作推出的天弘增利宝货币基金（余额宝）规模已超过1,000亿元人民币。
该公司在新浪官方微博上并称，余额宝已成为国内基金史上首只规模突破千亿关口的基金，并在全球货币基金中排名51位。
余额宝在6月上线，是支付宝打造的一款针对支付宝用户的余额增值服务。用户将支付宝资金转入余额宝就相当于购买了货币基金，可以随时用于消费支付和转出，相当于货币基金赎回。余额宝的成功，令国内互联网金融的热潮更加炽热。（完） (发稿 罗晟; 审校 张喜良)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。