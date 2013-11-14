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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 17:24 BJT

亚洲橡胶：东京期胶上涨，受日圆贬值与沪胶走高带动

美元兑日圆上涨至近两个月高位，这亦帮助提振TOCOM期胶价格。

上海期交所主力5月期胶合约 上涨90元人民币，收报每吨19,320元人民币。

新加坡SICOM-12月橡胶期货 最新报每公斤230.00美分，微涨0.5美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 随芬/高琦 审校 杜明霞)

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