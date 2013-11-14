香港新股：中国医院集团凤凰医疗拟IPO筹资高至14.8亿港元--销售文件

路透香港11月14日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国最大私立医院集团--鳯凰医疗集团有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至14.8亿港元。

这将是首家在香港上市的内地医院营运商。文件显示，鳯凰医疗设定招股价区间为每股5.88-7.38港元，初步拟发售约2亿股新股，集资11.8-14.8港元，主要用于北京地区的医院网络扩张，偿还股东贷款以及医院翻新和设立化验和检测中心。

该公司今天开始路演，预计11月22日定价，29日在联交所挂牌上市，上市编号为“1515.HK”。德意志银行 、高盛 和交银国际负责是次IPO安排。

一名出席路演的机构投资者代表对路透称，鳯凰医疗的上市市盈率超过20倍，估值略贵，但香港市场没有同类型股份，因此有意认购。

根据上载于联交所的上市文件显示，鳯凰医疗旗下医院及诊所网络可提供从基本预防保健到急症护理和手术后康复的全方位医疗服务。就2012年医院及诊所网络的运营床位数量和病人就诊人次而言，该公司是中国最大的私立医院集团。

截至今年6月底止的医院网络共有11家综合医院、一家中医院和28家社区诊所，共计3,213张运营床位。

该公司的创办人及控股股东徐捷参与了北京健宫医院的改革，并于2000年收购了健宫医院的多数股权，这是国有企业所属医院首次实行私有化。2010年开始管理门头沟区医院，这是北京第一家透过公私合营将其管理外包的国有医院。

该公司透过三种方式从医院及诊所网络获取收益，一是健宫医院的综合医院服务，二是管理IOT（投资-营运-移交）医院及诊所并收取管理费的医院管理服务，及为集团的医院及诊所网络提供药品、医疗器械及医用耗材的供应链业务。