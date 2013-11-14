香港新股：中国医院集团凤凰医疗拟IPO筹资高至14.8亿港元--销售文件

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透香港11月14日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国最大私立医院集团--鳯凰医疗集团有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至14.8亿港元。
这将是首家在香港上市的内地医院营运商。文件显示，鳯凰医疗设定招股价区间为每股5.88-7.38港元，初步拟发售约2亿股新股，集资11.8-14.8港元，主要用于北京地区的医院网络扩张，偿还股东贷款以及医院翻新和设立化验和检测中心。
该公司今天开始路演，预计11月22日定价，29日在联交所挂牌上市，上市编号为“1515.HK”。德意志银行 、高盛 和交银国际负责是次IPO安排。
一名出席路演的机构投资者代表对路透称，鳯凰医疗的上市市盈率超过20倍，估值略贵，但香港市场没有同类型股份，因此有意认购。
根据上载于联交所的上市文件显示，鳯凰医疗旗下医院及诊所网络可提供从基本预防保健到急症护理和手术后康复的全方位医疗服务。就2012年医院及诊所网络的运营床位数量和病人就诊人次而言，该公司是中国最大的私立医院集团。
截至今年6月底止的医院网络共有11家综合医院、一家中医院和28家社区诊所，共计3,213张运营床位。
该公司的创办人及控股股东徐捷参与了北京健宫医院的改革，并于2000年收购了健宫医院的多数股权，这是国有企业所属医院首次实行私有化。2010年开始管理门头沟区医院，这是北京第一家透过公私合营将其管理外包的国有医院。
该公司透过三种方式从医院及诊所网络获取收益，一是健宫医院的综合医院服务，二是管理IOT（投资-营运-移交）医院及诊所并收取管理费的医院管理服务，及为集团的医院及诊所网络提供药品、医疗器械及医用耗材的供应链业务。
今年上半年该公司收益为4.2亿元人民币，净利润5,240万元；2012年度收益7.6亿元，净利润1.1亿元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。