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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 17:31 BJT

离岸人民币：未来资产及摩根资产管理获批RQFII牌照

路透香港11月14日 - 未来资产管理以及摩根资产管理周四分别发布新闻稿指出，已获批中国证监会人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格，可望加入最近一波RQFII投资行列。

未来资产管理在新闻稿中指出，获RQFII资格后可直接投资中国的人民币计价股票及固定收益市场。而摩根资产管理则表示，将向外管局申请RQFII额度，并用于扩大该公司的人民币产品线。

此外，南方东英发布公告表示，旗下的富时中国A50 ETF（交易所基金） 已向外管局申请增加RQFII额度。公告未提供进一步说明。

截止10月30日，中国已批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)47家，获批额度共计1,396亿元人民币。

中国证监会在2011年12月公布RQFII试点办法，目前香港额度为2,700亿元，伦敦和新加坡今年均获批额度，分别为800亿及500亿元。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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