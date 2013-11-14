重发-《中国企业债发行日程表》--11月14日

(重发以修正标题日期) 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *周口市 5 7 11/15簿记建档 上限7.50% AA 11/18-11/20 国开证券 综合投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 襄阳建设 15 7 11/8簿记建档 7.30% AA 11/11-11/15 长江证券 投资经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================== 巴彦淖尔市 10 7 11/12簿记建档 7.90% AA 11/13-11/15 日信证券 临河区城市发展投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/一年shibor基准) (东北中小企业信用再担保股份提供担保) ========================================================================================== 广东省粤垦投资 13 6 11/14簿记建档 上限7.0% AA 11/15-11/19 齐鲁证券 (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================== 盐城市亭湖区 10 7 11/14簿记建档 上限8.00% AA 11/15-11/21 宏源证券 公有资产投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳; 审校 曹巍浩)