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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 17:36 BJT

重发-《中国企业债发行日程表》--11月14日

(重发以修正标题日期)
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*周口市        5        7    11/15簿记建档    上限7.50%     AA      11/18-11/20  国开证券
综合投资              (第3-7年末每年偿还20%本金)                                                
            
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襄阳建设       15       7    11/8簿记建档      7.30%        AA      11/11-11/15  长江证券
投资经营公司           (第3-7年末每年偿还20%本金)                                国开证券
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巴彦淖尔市     10       7    11/12簿记建档     7.90%        AA      11/13-11/15  日信证券
临河区城市发展投资    (第3-7年末每年偿还20%本金/一年shibor基准)
                      (东北中小企业信用再担保股份提供担保)
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广东省粤垦投资  13       6    11/14簿记建档     上限7.0%    AA      11/15-11/19   齐鲁证券
                       (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)     
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盐城市亭湖区    10       7    11/14簿记建档     上限8.00%   AA      11/15-11/21   宏源证券
公有资产投资经营       (第3-7年末每年偿还20%本金)   
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)


 (整理 吴芳; 审校 曹巍浩)

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