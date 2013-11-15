《台湾金融市场一周展望》叶伦效应保鲜期受考验，台股下周料小幅反弹

* 欧美股市创新高，但QE退场时程仍是干扰因素

* 中国三中全会后的具体政策，将牵动亚股方向

* 台湾基本面预期不佳，股汇再涨有限

记者 林妙容

路透台北11月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席提名人选叶伦不出意料，于国会听证中大力扞卫宽松政策，这使得原主席贝南克在明年1月卸任前，提前缩减宽松力道的机会降低。然而机会降低不等于没有机会，这个牵动全球金融市场的举措将持续成为干扰因子，欧美股市下周料高档震荡，台股在今日回稳后能否延续也得看美国脸色。

美国道琼股指 周四受叶伦言谈的激励，再创纪录高位，周五主要亚股也纷纷跟进走扬。然而就算叶伦顺利上任，其支持宽松的鸽派立场，也仍将受鹰派挑战，美国经济成长的进展更是决定性因素，叶伦效应的保鲜期长短市场仍有疑虑，气氛乐观中显得谨慎。

〞市场还是会猜12月的FOMC会议QE会不会缩减，...下周美股仍有机会创新高，但也有机会波动剧烈。〞富邦投顾资深协理罗玮说。

美国FED下的公开市场委员会(FOMC)将于12月中旬召开今年底的利率决策会议，现任FED主席贝南克下周三(20日)将发表谈话，一般预期他将安抚市场，然而贝南克5月释出年底前或小量缩减购债规模正是引发全球市场动荡的主因，他是否坚持这个立场成为下周市场的变数之一。

罗玮认为，除非美国11月非农数据十分强劲，否则QE在今年底前开始退场的机会不高，料延迟到明年3月以后。但亚洲股市在中国三中全会未能端出具体政策后，只能与欧美股市连动，包括台股在内的亚股下周也将随美股陷入较为震荡的格局。

元富投顾总经理刘坤锡也认为，在叶伦维持宽松立场的基调之下，全球资金的分配与流动大致维持现状，这使得台湾股、汇、债市不会马上面临资金撤出的冲击。但由于今年外资热钱流入东北亚已多，加码空间有限，加上台湾基本面疲弱，股汇再涨空间都受到限制。

**台湾基本面疲弱股汇上攻力道不足**

就台股来看，刘坤锡指出，下周预估有机会走小幅反弹格局，因台股平均成交量平平，不利反弹幅度的扩大，下周在8,250点附近或将遇上档压力。但若单日成交量可以扩大至850亿左右，或将撑出反弹空间，先看月线8,300点附近。

〞虽然美国有宽松的支撑，但台湾第三季季报不好、GDP又要下修，市场气氛和信心都不足。〞他说。

台湾股市 11月来呈现连续走跌态势，一度大跌约4.4%，周五受美股创历史高位带动，回稳后扬升，收高0.52%；但成交量初值 只有690.8亿台币。

台币本周以来则呈现趋弱走势，叶伦宽松的言论虽支撑资金留存东北亚的效应，但9月、10月外资汇入已多，加上台股下周若上涨幅度受限，都难以另外创造外资再度汇入的推升台币效果。且台币走势同受台湾基本面不佳的限制，没有强升理由。

外汇市场交易员认为，下周预估台币仍在既有区间内来回，先看29.500-29.650，并确认具比价效应的韩元 是否出现较明显的方向带动。

市场人士指出，下周除贝南克及数位FED成员的谈话外，没有重大数据及消息预期发布，市场仍将紧密观察例行经济数据的表现，及FED成员态度是否趋于一致，但预料对国际汇市的影响较为有限，台币也难以大幅波动。

台湾基本面疲软对市场已不是太大的新闻，但下周有10月外销订单的公布，市场一般预估只约有较上年同期的微幅成长，难以为市场带来好消息；而主计总处此前也已预告，将下修今年GDP(国内生产总值)成长预估，至于会不会低于2%，将待月底正式对外公布。

**三中全会后若有具体政策出台，或为下周亮点**

美国变动因素虽然持续，但下周出现大幅变数机会降低，甫开完三中全会的中国，虽然市场解读其政策指引稍感空泛，但若下周逐步释放具体市场及产业政策方向，却可望成为下周的意外亮点。

富邦的罗玮及元富的刘坤锡均指出，本周中国三中全会虽指出改革方向，但具体政策不足，让与中国贸易往来紧密的澳洲、新加坡、台湾等地参考性不足。但随着下周起中国各部会跟随政策主轴或祭出具体由市场引导的措施，亚股仍有机会被带动。

〞三中全会着重在经济改革，且市场方向为参考引导，...对台商来说就是机会。〞元富的刘坤锡说。

市场人士认为，中概族群的洁净能源、健康医疗等相关个股，若能获得具体政策的加持，将较其他族群有较多的表现机会。

而人民币 方向也在待改革方案细节出炉，台币虽与人民币的连动性有待验证，但若人民币大幅升值，亦有机会给予台币支撑。

中共十八届三中全会改革方案细节可能于下周出炉，本周闭幕的三中全会明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果，而市场在资源配置中的作用由以往的“基础性”提法改为“决定性”。

**公债市场狭幅整理**

本周来公债市场交易清淡，虽然叶伦证词巩固了对美联储将保持刺激经济政策的预期，但债市交易员认为，若连迈向经济复苏的美国，都还无法预测何时升息，基本面不佳的台湾料央行将保持现行宽松政策，有利债市殖利率不致弹升。

〞感觉世界在变好，台湾在变差，这会导致盘整区间变小。〞一债市证券商交易主管说。

另一证券商交易主管则认为，虽然台湾经济基本面乏善可陈，但也无法带动债市殖利率向下，因今年中以来QE退场的传闻不断，令债市不利做多。市场目前采取逢高买进、逢低调节的区间操作模式，令大行情难以出现。

交易员认为，下周公债殖利率无法脱离本周的狭幅震荡格局，五年券102/11 区间看在1.10-1.15%，10年增额券102/10R 则在1.70-1.75%。

一证券商交易员也提及，由于对后市看法保守，已有多家寿险与银行调整会计科目，将持有的债券自“备供出售”移转至“持有到到期”，此对筹码具有安定作用。

就殖利率曲线观察，近期短端因市场资金相当浮滥，五年券仍是交易盘的操作重心。长端部分，则因为寿险业采取逢高补券的策略，长债20年券殖利率持稳在2.15%水准。

市场上的不确定因素则为10年券，交易员对月底标售结果看法出现歧异，将会是近期影响盘势的变数。

10年增额公债102/10R将于29日标售，金额350亿台币。

**货币市场短率稳于低位待升息时点**

相对其他市场暂时着重QE不退场的资金外溢效应，台湾货币市场关注的是中长线美国升息时点。

〞毕竟宽松政策的退场是一定会执行的的，美国的经济数据若表现好，利率反弹，台湾的利率应是随着美国波动。〞一货市银行交易员说。

但货币市场在短率方面，预期短时间不会有太大的变化。

货币市场资金水位一向由央行调控，央行冲销市场资金的动作谨慎，每日皆密切注意市场的资金动向，除了近期月底、旬底时扩大冲销游资之外，平日的冲销动作并不是太过积极，〞稳中带松〞的基调并没有改变。