中国债市：资金面趋紧令市场交投雪上加霜，关注明日50年国债招标

路透上海11月14日 - 中国银行间债市周四现券收益率升势不改，市场交投心态愈发脆弱。市场人士表示，央行公开市场14天逆回购缺席，令本已极度悲观的现券市场再次受挫，利率债收益率续攀高位，而信用债品种涨势亦被带动，部分超3A短融品种的收益率已突破6%大关。

他们并认为，央行传递偏紧信号逐渐明晰，机构出资意愿大幅下降，现券看不到任何利好，在一级新债发行利率连续创新高的带动下，将于明日招标的50年国债是否会再次刷新历史纪录备受关注。

“没有逆回购，资金面比昨天紧，市场的心态很脆弱。”上海一银行交易员表示，“一级带动二级，信用债里面AAA的CP差不多进入全面6%以上的时代了。”

进入11月后，中国央行公开市场连续两周只有周二的七天逆回购低量现身，原先周四操作的14天品种则暂停。市场人士认为，宏观经济稳定，而通胀形势小幅上升，央行正逐步降低逆回购操作频率，以更为平滑的方式向市场释放中性偏紧的政策信号。

上海另一银行交易员表示，在利率债收益率连续上行的影响下，信用债的上行空间被打开了，“市场真的是考验想象力，看看明天50年国债招什么位置吧。"

财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，超长债的主力投资机构--保险需求仍然偏弱，加之近期现券收益率快速上行、一级发行利率屡写新高，预期明日新债中标利率或远高于相关现券估值，预测均值落在5.29%，有望录得有史以来新高。

银行间市场周四回购利率 近全线上涨，其中隔夜及七天品种升幅更大。公开市场14天期逆回购操作继续暂停，此外三个月期国库现金定存中标利率超高，均进一步施压资金面。

国债期货市场五年期主力合约 收报91.630元人民币，较上日结算价跌0.194元，或0.21%，成交3,516手，盘中最低价91.406元，再度刷新上市以来盘中新低。

剩余期限约2.75年的固息国债130017券 最新成交在4.3900%，上日尾盘为4.3500%。剩余期限约9.78年的固息国债130018券 最新成交在4.5000%，上日尾盘为4.4500%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.2337 4.2888

上日 3.3531 3.7433

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.9660/3.8900

国债参考率报价 4.0190/3.9510

金融债参考率报价 4.8300/4.7788(完)

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