更新版 1-中国货币市场：资金更紧回购利率近普涨，公开市场及现金定存结果施压

(新增成交量和更新收盘报价)

路透上海11月14日 - 中国银行间市场周四回购利率 近全线上涨，其中隔夜及七天品种升幅更大。公开市场14天期逆回购操作继续暂停，此外三个月期国库现金定存中标利率超高，均进一步施压资金面。

市场人士指出，尽管年末财政存款将陆续投放，但总量仍存不确定性，在中性偏紧的货币政策基调下，市场的谨慎预期始终难消除。

“挺紧的，央行逆回购没有放，大行基本没怎么出钱，”上海一银行交易员称。

她并指出，上午三个月现金定存攀上6%的高位，远超出市场预期，如果考虑到缴存准备金的因素，实际成本已超过7%，目前这也不可避免对机构心理形成新的冲击。

财政部周四招标的三个月期国库现金定存中标利率较前次飙涨，至6.00%的水平，创下逾两年高点。交易员表示，银行同业业务扩张受控，利用更多渠道补充存款的需求提升，且今日定存的期限可实现跨越年末，和明年春节两个重要时点，进一步刺激机构踊跃投标。

华中一银行交易员则谈到，今日14天逆回购继续停做，表明央行货币政策意图还是很明显的，“去杠杆才刚刚开始，大家对后期资金面都不是特别乐观。”

而值得注意的是，隔夜回购利率今日涨幅明显高于七天品种，两者利差从上日的近40个基点（bp）大幅收窄至不足6个bp。

进入11月后，中国央行公开市场连续两周只有周二的七天逆回购低量现身，原先周四操作的14天品种则暂停。市场人士认为，宏观经济稳定，而通胀形势小幅上升，央行正逐步降低逆回购操作频率，以更为平滑的方式向市场释放中性偏紧的政策信号。

今日银行间市场质押式回购总成交量至6,060.79亿元，较上日的6,404.09亿元有所减少；其中隔夜品种成交为4,657.79亿元，上日为5,238.80亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.2337 3.3531 +88.06 4,657.79

七天 4.2888 3.7433 +54.55 1,007.20

14天 4.6172 4.4728 +14.44 149.58

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.5500 3.7950 +175.50 2,084.90

七天 4.5000 3.9950 +50.50 237.17

14天 4.5500 4.2600 +29.00 29.96

回购定盘利率

其中:隔夜 4.2500 3.3800 +87.00 --

七天 4.2300 3.6600 +57.00 --

14天 4.5000 4.3600 +14.00 --

Shibor

其中:隔夜 4.1880 3.3360 +85.20 --

七天 4.1930 3.6350 +55.80 --

三个月 4.6997 4.6990 +0.07 --