中国资管：10月396款集合信托产品发行，各期限预期收益率大多上升

* 短期产品占比略有升高 * 关键期限产品平均预期收益率大多上升 * 年末临近，不排除收益率进一步上涨的可能 * 连续第二个月成立数量下降 * 阳光私募：平均相对收益率0.24% 路透北京11月14日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行 理财月报显示，10月共有58家信托公司发行了396款集合信托产品，发行数量环比上升28.99 %。 从产品期限看，短期产品占比略有升高。 数据显示，在已公布期限的产品中： 期限 占比 环比变化 1年期至2年期（不含） 38.28% +8.38个百分点 2年期至3年期（不含） 50.00% -4.12个百分点 3年期以上产品 7.81% -4.56个百分点 开放式产品 3.91% +0.30个百分点 报告数据显示，10月集合信托产品收益率的特点是：除工商企业领域3年以下期产品收 益率有所下降外，其他关键期限产品平均预期收益率均由不同程度的上升。 展望未来，随着年末时点的临近，不排除收益率进一步上涨的可能。 房地产领域1至2（不含）、2至3（不含）、3年以上期产品平均预期收益率分别上升0.3 8、0.44、1.75个百分点至9.73%、10.58%、10.65%；工商企业领域1至2（不含）、2至3（不 含）年期产品平均预期收益率分别下降0.21和0.43个百分点至8.54%和9.45%，3年以上期产 品平均预期收益率继续与上期持平。 基础设施领域1至2（不含）和2至3（不含）年产品平均预期收益率分别上升0.17和0.08 个百分点至9.00%和9.69%。 2013年10月发行产品资金运用领域环比数据： 2013年10月 2013年9月 发行数量 占比 发行数量（ 占比 （款） 款） 工商企业 125 31.57% 93 30.29% 基础设施 38 9.60% 28 9.12% 房地产 72 18.18% 51 16.61% 证券投资 61 15.40% 48 15.64% 金融 23 5.81% 28 9.12% 其他 77 19.44% 59 19.22% 总计 396 100.00% 307 100.00% 2013年10月发行产品资金运用方式环比数据： 2013年10月 2013年9月 发行数量（款 占比 发行数量（款 占比 ） ） 债权投资 145 36.62% 100 32.57% 物权投资 67 16.92% 64 20.85% 证券投资 61 15.40% 44 14.33% 股权投资 25 6.31% 12 3.91% 组合运用 27 6.82% 14 4.56% 其他 71 17.93% 73 23.78% 总计 396 100.00% 307 100.00% **阳光私募：平均相对收益率0.24%，多数产品集中在正负2%间** 10月沪深300指数跌幅为1.47%，已公布净值的824款阳光私募产品平均相对收益率（净 值增长率-沪深300涨幅）为0.24%。 在已公布相对收益率的824款阳光私募产品中有387款产品净值跑赢大盘，占比为46.97% ，有437款产品跑输大盘，占比53.03%。 其中，长安信托发行的“鸿逸1号”跑赢同期大盘18.40个百分点，表现最好；中信信托 发行的“金中和1期”跑输同期大盘23.25个百分点，表现最差；二者相差41.65个百分点， 较上月扩大3.88个百分点。 相对收益率进入前十的产品，相对收益率都在10.00%以上。从信托公司看，中融信托和 华润信托各有3款产品入围；华宝信托、厦门信托、长安信托、上海信托各有1款产品入围。 从投资顾问看，上海重阳投资管理有限公司和成都鼎陶朱辉投资管理有限责任公司各有2款 产品入围。 **连续第二个月成立数量下降，与上月发行数量减少有关** 10月共有55家信托公司成立了367款集合信托产品，成立数量环比减少54款，减幅为12. 83%，共募集资金379.29亿元（不包括未公布募集规模的产品），环比下降16.65% 。 在成立的367款产品中，公布募集规模的产品有263款，占比为2.07%，环比上升2.07个 百分点，平均每款信托产品募集规模为1.44亿元，环比下降7.14%。这是连续第二个月成立 数量下降，与上月发行数量减少有关。 2013年10月成立产品资金运用领域环比数据： 2013年9月 2013年8月 成立总数 平均规 成立总数 平均规模 （款） 模（亿 （款） （亿元） 元） 工商企 101 1.28 136 1.30 业 基础设 26 1.48 30 1.83 施 房地产 49 3.08 50 2.52 证券投 81 0.78 102 1.05 资 金融 24 0.80 20 1.01 其他 86 0.95 83 1.51 总计 367 1.44 421 1.55 2013年10月成立产品资金运用方式环比数据： 2013年10月 2013年9月 成立总数（款 平均规模（亿元） 成立总数（款 平均规模（亿元 ） ） ） 债权投资 110 1.50 136 1.63 物权投资 53 1.17 59 1.33 证券投资 81 0.78 98 1.03 股权投资 15 4.30 13 2.55 组合运用 20 1.71 10 0.86 其他 88 1.04 105 1.69 总计 367 1.44 421 1.55 （完） (整理 张胜男; 审校 毕晓雯)