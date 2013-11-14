CNH动态：即期汇价小幅走升，受中间价创新高及美元走软激励

路透香港11月14日 - 香港人民币即期汇价 周四小幅上涨。中间价创新高，以及市场放松对于美国提早减少买债的担忧，令离岸美元/人民币卖压较重。

不过，交易员指出，目前场内缺乏大幅推高人民币的诱因，且年底前市场惯例减少交投。若没有较大因素推动，预料离岸汇价将在目前水平区间波动。

“美元/人民币中间价下来快30点子，美联储tapering可能延后，美元/人民币卖压比较重。”一外资交易员说。

银行人士指出，离岸汇价主要由结售汇盘带动，而近期点心债发行案件增多，见部份资金流入，但规模尚不足以推动汇价单边上走。

本地时间下午6:09时，离岸人民币 报6.0777，上日尾盘在6.0799；此与在岸今日收盘 6.0922，价差为145点子，上日尾盘约为129点子。

本周点心债一级市场活络，中国工商银行 在伦敦发行了20亿元三年及五年债券，成为中资银行首只伦敦点心债；中银航空租赁、中国平安也各发行了10亿以及18亿元债券。

美联储副主席叶伦的讲话，缓解了市场对美国逐步退出量化宽松政策的预期，令美元指数走软。叶伦在为参议院金融委员会听证会准备的讲话稿中称，美国经济及就业市场的表现“远不及”潜力水平，而物价压力仍然温和。

人民币兑美元即期 周四收盘微涨，全天走势平稳。尽管今日人民币中间价创出历史新高，但交易人士指出，大行在6.09元一线的购汇盘仍然较多，意味着人民币即期价格短期仍难以突破该阻力位。 （完）

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