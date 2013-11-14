香港个股：新地委任董子豪、冯玉麟为执行董事，董事局成员增至九名

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透香港11月14日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 周四宣布，委任董子豪及冯玉麟为执行董事，使其董事局成员增至九名。
在新地服务26年的董子豪在新地负责建筑工程项目管理、销售和推广等职务，目前为公司旗下负责销售事宜的新地代理执行董事，及新地执行委员会成员。他将可每年获得约1,569万港元酬金。
此外，新地委任麦肯锡前全球资深董事冯玉麟出任执行董事，以及执行委员会成员。冯玉麟将出任新地非地产相关的投资组合的行政总裁，每年酬金1,500万港元。
冯玉麟于1997年加入麦肯锡，并于2011年成为麦肯锡首位香港华人资深董事。
成员一向只包括新地执行董事的执行委员会，但公司大股东兼主席郭炳江、郭炳联兄弟去年卷入涉嫌贪污案后，即加入了多名成员，包括苏仲强、董子豪、周国贤、黄振华和容上达等新地地产代理董事，现在再增一员，令执行委员会人数进一步壮大。而有关案件排期于明年5月进行审讯。
据新地网页介绍，执行委员会主要负责制定业务政策及就重要业务及政策上作出决定。 (完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。