更正-香港个股：新地委任董子豪、冯玉麟为执行董事，执行董事成员增至九名

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
(标题和内文第一段提及的“董事局”有误，请更正为“执行董事”)
路透香港11月14日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 周四宣布，委任董子豪及冯玉麟为执行董事，使其执行董事成员增至九名。
在新地服务26年的董子豪在新地负责建筑工程项目管理、销售和推广等职务，目前为公司旗下负责销售事宜的新地代理执行董事，及新地执行委员会成员。他将可每年获得约1,569万港元酬金。
此外，新地委任麦肯锡前全球资深董事冯玉麟出任执行董事，以及执行委员会成员。冯玉麟将出任新地非地产相关的投资组合的行政总裁，每年酬金1,500万港元。
冯玉麟于1997年加入麦肯锡，并于2011年成为麦肯锡首位香港华人资深董事。
成员一向只包括新地执行董事的执行委员会，但公司大股东兼主席郭炳江、郭炳联兄弟去年卷入涉嫌贪污案后，即加入了多名成员，包括苏仲强、董子豪、周国贤、黄振华和容上达等新地地产代理董事，现在再增一员，令执行委员会人数进一步壮大。而有关案件排期于明年5月进行审讯。
据新地网页介绍，执行委员会主要负责制定业务政策及就重要业务及政策上作出决定。 (完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进/杨淑祯)
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)