更正-香港个股：新地委任董子豪、冯玉麟为执行董事，执行董事成员增至九名

(标题和内文第一段提及的“董事局”有误，请更正为“执行董事”)

路透香港11月14日 - 香港主要地产商--新鸿基地产 周四宣布，委任董子豪及冯玉麟为执行董事，使其执行董事成员增至九名。

在新地服务26年的董子豪在新地负责建筑工程项目管理、销售和推广等职务，目前为公司旗下负责销售事宜的新地代理执行董事，及新地执行委员会成员。他将可每年获得约1,569万港元酬金。

此外，新地委任麦肯锡前全球资深董事冯玉麟出任执行董事，以及执行委员会成员。冯玉麟将出任新地非地产相关的投资组合的行政总裁，每年酬金1,500万港元。

冯玉麟于1997年加入麦肯锡，并于2011年成为麦肯锡首位香港华人资深董事。

成员一向只包括新地执行董事的执行委员会，但公司大股东兼主席郭炳江、郭炳联兄弟去年卷入涉嫌贪污案后，即加入了多名成员，包括苏仲强、董子豪、周国贤、黄振华和容上达等新地地产代理董事，现在再增一员，令执行委员会人数进一步壮大。而有关案件排期于明年5月进行审讯。

据新地网页介绍，执行委员会主要负责制定业务政策及就重要业务及政策上作出决定。 (完)

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