中国期货：金属类期货连续交易测试下月启动，夜盘阵营扩容在即

路透上海11月14日 - 中国期货的夜盘交易品种有望在近期扩容，上海期货交易所周四的系统测试公告显示，四个有色金属品种的连续交易测试将于下月启动。

刊登在上期所网站的通知显示，为确保12月30日单边收取交易保证金的实施，以及有色金属品种连续交易的顺利推出，定于2013年12月7日、8日进行全市场测试演练。

值得注意的是，测试时间除了日间时段外，还包括20:55至21:00的夜盘集合竞价时段和21:00至次日2:30的连续交易第一节。而夜盘时段的测试品种也在黄金和白银的基础上，新增加了铜、铝、锌、铅四个有色品种。

今年7月，上期所在国内率先推出了黄金和白银期货的夜盘交易。上期所总经理刘能元在9月时曾表示，将适时推广连续交易至其他品种，并研究长假期间的连续交易及进一步延伸连续交易时间等问题。(完)