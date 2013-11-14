中国期货：金属类期货连续交易测试下月启动，夜盘阵营扩容在即

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透上海11月14日 - 中国期货的夜盘交易品种有望在近期扩容，上海期货交易所周四的系统测试公告显示，四个有色金属品种的连续交易测试将于下月启动。
刊登在上期所网站的通知显示，为确保12月30日单边收取交易保证金的实施，以及有色金属品种连续交易的顺利推出，定于2013年12月7日、8日进行全市场测试演练。
值得注意的是，测试时间除了日间时段外，还包括20:55至21:00的夜盘集合竞价时段和21:00至次日2:30的连续交易第一节。而夜盘时段的测试品种也在黄金和白银的基础上，新增加了铜、铝、锌、铅四个有色品种。
今年7月，上期所在国内率先推出了黄金和白银期货的夜盘交易。上期所总经理刘能元在9月时曾表示，将适时推广连续交易至其他品种，并研究长假期间的连续交易及进一步延伸连续交易时间等问题。(完)
(发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。