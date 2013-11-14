路透基点：中国燃气筹集今年第三笔联合贷款，规模3亿美元

路透香港11月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国燃气控股正在筹集今年第三笔联合贷款，是一笔规模3亿美元的五年期子弹式贷款，之前两笔贷款的金额总计6.5亿美元。

澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)全面承办并主导此贷款案。

利率为较伦敦同业拆借利率(LIBOR)加码210个基点。

承贷4,000万美元或以上的银行获得主办行头衔，承诺费125个基点，综合收益235个基点；承贷2,500-3,900万美元的银行获得安排行头衔，综合收益232.5个基点，费用112.5个基点；承贷1,000-2,400万美元的银行获得高级经理行头衔，综合收益230个基点，费用100个基点。

路演定于11月21日在香港举行，联贷今日启动，回覆日期截至12月13日。

8月时，澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)亦牵头中国燃气1亿美元七年期贷款案，综合收益240个基点，利率为较LIBOR加码212个基点。该贷款拥有五年的卖权，平均期限为4.25年。此贷款是亚洲开发银行融资的一部分，分为A/B两部分。亚洲开发银行将独力提供A部分贷款，这部分贷款由2020年10月到期的美元贷款和2021年1月到期的人民币贷款组成。

4月时，中国燃气控股有限公司三年期融资案由23家银行签署，金额由2.5亿美元提高至4.50亿美元。这项无担保子弹式定期贷款分为A部分及B部分，A部分1亿美元，支付固定利率3.1%，B部分3.50亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。

4月贷款的牵头行兼簿记行为台湾银行、平安银行、永丰银行、野村、台新银行及合作金库银行，另有17家银行加入。