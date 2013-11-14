路透基点：中国燃气筹集今年第三笔联合贷款，规模3亿美元

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港11月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国燃气控股正在筹集今年第三笔联合贷款，是一笔规模3亿美元的五年期子弹式贷款，之前两笔贷款的金额总计6.5亿美元。
澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)全面承办并主导此贷款案。
利率为较伦敦同业拆借利率(LIBOR)加码210个基点。
承贷4,000万美元或以上的银行获得主办行头衔，承诺费125个基点，综合收益235个基点；承贷2,500-3,900万美元的银行获得安排行头衔，综合收益232.5个基点，费用112.5个基点；承贷1,000-2,400万美元的银行获得高级经理行头衔，综合收益230个基点，费用100个基点。
路演定于11月21日在香港举行，联贷今日启动，回覆日期截至12月13日。
8月时，澳新银行和澳洲联邦银行(CBA)亦牵头中国燃气1亿美元七年期贷款案，综合收益240个基点，利率为较LIBOR加码212个基点。该贷款拥有五年的卖权，平均期限为4.25年。此贷款是亚洲开发银行融资的一部分，分为A/B两部分。亚洲开发银行将独力提供A部分贷款，这部分贷款由2020年10月到期的美元贷款和2021年1月到期的人民币贷款组成。
4月时，中国燃气控股有限公司三年期融资案由23家银行签署，金额由2.5亿美元提高至4.50亿美元。这项无担保子弹式定期贷款分为A部分及B部分，A部分1亿美元，支付固定利率3.1%，B部分3.50亿美元，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点。
4月贷款的牵头行兼簿记行为台湾银行、平安银行、永丰银行、野村、台新银行及合作金库银行，另有17家银行加入。
中国燃气负责建设和管理城市燃气管道设施，并在中国输送天然气，该公司股东股东基础呈多样化，其中包括国有的中国石化、印度国有燃气公司GAIL印度有限公司、韩国SK集团以及亚洲开发银行。(完) (编译 隋芬; 审校 张明钧)
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。