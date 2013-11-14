路透基点：台湾银行启动联强国际的4.2亿美元循环信贷案

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透11月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，担任牵头行和簿记行的台湾银行已经启动联强国际的4.20亿美元五年期融资案。
这笔无担保循环信贷包括80亿台币的A部分和1.50亿美元的B部分。美元贷款将透过联强国际的子公司Synnex Global借入。
A部分贷款利率为较30、60和90天期二级市场商业票据利率加码62个基点，税前保底利率为1.5%。
B部分贷款利率较一个月、两个月或三个月LIBOR加码120个基点。如果台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR的利差超过40个基点，则借款人将支付额外利率部分。
银行受邀以四个层次参贷：
承贷16亿台币或以上以及3,000万美元或以上，获得牵头行头衔，有15个基点的承诺费；
承贷12-15亿台币以及2,250-2,990万美元，获得主办行头衔，有10个基点的承诺费；
承贷8-11亿台币以及1,500-2,240万美元，获得协办行头衔，有8个基点的承诺费；
承贷4-7.99亿台币以及750-1,490万美元，获得经理行头衔，有5个基点的承诺费。
银行回复截止日期是12月20日。
贷款用于运营资本，及为2009年5月签署的一笔60亿台币五年期增资贷款提供再融资。2009年的贷款包括A和B两部分，分别是30亿台币的定期贷款和30亿台币的循环信贷。
在2009年的那笔融资案中，A和B的最高综合收益分别是85.3个基点和84.5个基点，费用是22.5个基点，利率为较90和180天期二级市场商业票据加码80个基点，而B部分的利率在2011年降至加码60个基点。（完）
(编译 高琦 审校 隋芬)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。