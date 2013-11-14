日本准备派遣1000名士兵和军舰前往菲律宾救灾

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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记者 Osamu Tsukimori
路透东京11月14日 - 日本准备向遭受台风“海燕”袭击的菲律宾派出最多1,000名士兵以及军舰和飞机帮助救灾，这可能是日本二战后最大的军事部署。
日本防卫大臣小野寺五典对记者表示，日本可能向菲律宾派遣最多1,000名自卫队士兵。菲律宾台风幸存者难以得到食物、饮用水和药物。
日本防卫省一名官员称，政府在考虑派出三艘军舰。日本《朝日新闻》和日本时事通讯社称，日本也可能派出运输直升机和飞机。
此次任务规模可能比2004年印度洋大海啸后日本派出的救灾援助队伍规模更大。
日本已经向菲律宾捐款1,000万美元，并派出了由20多名应急医疗专家组成的援助队，以及50名士兵。
日本内阁官房长官菅义伟本周早些时候称，日本派部队前往是应菲律宾的请求。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。