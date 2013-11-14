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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 18:49 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价跌至逾六周低点

路透新加坡11月14日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周四跌至逾六周低点，因交易溢价偏低而受打压，市场预期有大量西方套利船货到港。

380-cst燃料油现货溢价报每吨2.03美元，较周三水准下滑1.01美元。

行业消息人士称，亚洲12月自西方进口的燃料油数量可能超过11月，部分人士估计在450-500万吨之谱。

行业消息人士指出，在低硫燃料油区块，运往日本的船货溢价水准由每吨较新加坡现货报价升水120美元上扬至约140-160美元，因冬季需求增加。该水准接近去年的高点每吨160美元。

交易商称，需求可能会更进一步升高。

在现货交易方面，Lukoil出售2万吨380-cst燃料油给兴隆，12月10-14日装运，每吨报592.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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