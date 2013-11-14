国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价跌至逾六周低点

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透新加坡11月14日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周四跌至逾六周低点，因交易溢价偏低而受打压，市场预期有大量西方套利船货到港。
380-cst燃料油现货溢价报每吨2.03美元，较周三水准下滑1.01美元。
行业消息人士称，亚洲12月自西方进口的燃料油数量可能超过11月，部分人士估计在450-500万吨之谱。
行业消息人士指出，在低硫燃料油区块，运往日本的船货溢价水准由每吨较新加坡现货报价升水120美元上扬至约140-160美元，因冬季需求增加。该水准接近去年的高点每吨160美元。
交易商称，需求可能会更进一步升高。
在现货交易方面，Lukoil出售2万吨380-cst燃料油给兴隆，12月10-14日装运，每吨报592.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。