版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 18:56 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，但有供应疑虑的支撑

路透吉隆坡11月14日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，投资人对于风险押注转趋审慎，但对于菲律宾其他食用油供应的不确定性，推高了棕榈油价格。

棕榈油价格周三升至近两周高点，因担忧海燕台风损及菲律宾椰子作物，可能中断椰子油供应。

截至周四收盘，马来西亚指标1月棕榈油期货 下跌0.6%至每吨2,588马币(林吉特)，盘中价格在2,583-2,617马币窄幅区间波动。

整体成交量为29,368口，低于平常均值35,000口。部分投资人选择在场边观望。

菲律宾椰子油供应短缺，可能将需求导向棕榈籽油等替代品。毛棕榈籽油PKO-MYSTH-M1周四升至每吨3,802马币，高于周三的3,720马币。

由于价格盘旋在2,600马币关卡附近，棕榈油期货市场人士在规避风险，观望更多关于出口需求的消息和东南亚棕榈油产出消息。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐