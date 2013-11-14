马来西亚期市：棕榈油期货下跌，但有供应疑虑的支撑

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透吉隆坡11月14日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，投资人对于风险押注转趋审慎，但对于菲律宾其他食用油供应的不确定性，推高了棕榈油价格。
棕榈油价格周三升至近两周高点，因担忧海燕台风损及菲律宾椰子作物，可能中断椰子油供应。
截至周四收盘，马来西亚指标1月棕榈油期货 下跌0.6%至每吨2,588马币(林吉特)，盘中价格在2,583-2,617马币窄幅区间波动。
整体成交量为29,368口，低于平常均值35,000口。部分投资人选择在场边观望。
菲律宾椰子油供应短缺，可能将需求导向棕榈籽油等替代品。毛棕榈籽油PKO-MYSTH-M1周四升至每吨3,802马币，高于周三的3,720马币。
由于价格盘旋在2,600马币关卡附近，棕榈油期货市场人士在规避风险，观望更多关于出口需求的消息和东南亚棕榈油产出消息。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。