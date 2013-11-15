《离岸人民币综述》点心债融资现“小盛宴”，但后续发行利率承压

* 境内外利差高位促点心债融资“小盛宴”

* 资金面偏紧或致使后续发行利率小步抬升

* 财政部国债发行利率预计高于6月

作者 赵红梅

路透香港11月15日 - 11月以来，随着境内外利差维持高位，企业对离岸人民币债愈发青睐，点心债一级市场融资年底前呈现“小盛宴”。然随着供给压力增大及境内银行间资金面持续偏紧，后续点心债发行利率或呈小步走升。但即使如此，是次市场回温料至少会持续到明年上半年。

续上周一级市场趋于活跃，本周点心债市场亦表现不俗，中国工商银行 在伦敦发行了20亿元三年及五年债券，成为中资银行首只伦敦点心债，而中银航空租赁、中国平安也赴离岸融资，几只债均获投资者超额认购，发行利率亦低于初始指导利率。

“目前CNH市场的流动性比较充裕，对点心债有一定的支持作用。但由于供给压力增加，对收益率的继续下行造成压力。到年底之前，我们预测二级市场的收益率将在窄幅区间内波动。”汇丰固定收入研究分析师赵鸣然称。

中国财政部将于下周四来港发人民币债，这已是其自2009年以来第六次在港发债。今次发债总额100亿元人民币，当中70亿元面向机构投资者，余下30亿元为两年期零售国债。

“点心债市场目前流动性有限，发行规模仍跟美债没法比，我们已火速赶在国债发行之前把手上的deal发出来了，”一位外资投行承销人士称，“待国债发完，还是会有几单发出，发行人也比较珍惜美国量化宽松退出前的这段窗口，但年底前，流动性不会太充裕，估计发行利率会有所上移。”

本周发行的点心债均受投资者追捧，工商银行三年及五年债券获得了逾4倍认购。工行三年券以3.35%定价，初始指导利率为3.6%，后调低为3.40%+/-5基点（bp）；五年券以3.75%定价，初始指导利率为4.0%，最终为3.80%+/-5基点（bp）。

中银航空租赁亦获得主权及保险业者的青睐，认购倍数为3.5，其五年期点心债以4.50%定价，较初始指导利率4.7%低20基点(BP)；中国平安保险集团透过海外子公司（VSI）发行的三年期点心债以4.0%定价，亦较初始指导利率4.2%低，发行15亿元。

“工行的20亿点心债共拿到了90亿的订单，但发行利率并没有下来多少，投资人心态仍是谨慎，估计年底前发出一批高等级点心债票面利率会有上行压力，但境内外利差超过100BP，目前时机也还不错。”一位参加了工行伦敦债券发行的人士称。

市场人士透露，近期国家发改委已批出750亿元点心债总体额度，金融及非金融机构各占一半额度，这一数额较2011年8月发改委批出的500亿元额度有所增长，而11月初国开行已率先开展了70亿元的点心债发行计划。

一位中资投行人士预计，金融机构获批发债额度后已陆续来港发债，如国开、工行等，料明年上半年应陆续发出，而非金融企业更多的是考虑融资成本和回流渠道，速度相对较慢。

今年香港人民币融资市场表现强劲，点心债9月重拾动力。据渣打统计，点心债加存款证截至11月初总发行量达到3,100亿元，超出去年全年的2,800亿元。

**财政部国债发行利率预计高于6月**

在境内外利差维持高位的情况下，点心债融资成本优势凸显，对于国内高等级发行人而言，四季度是转向离岸人民币债市融资的良机。

中国财政部下周四发行的国债，包括将通过香港债务工具中央结算系统(CMU)面向机构投资者发行三年期50亿元和五年期20亿元国债，向香港零售发行30亿元两年期国债。

有市场人士透露，财政部发行的国债零售部分，将于11月22日至12月5日接受公众认购，并首次引入公开发售方式，市场普遍预期是次零售国债票面利率会高于3%，并高过去年的2.38%及前年的1.6%。

东方汇理报告称，国债的中标利率预计将略高于目前二级市场的收益率，三年期中标利率预计3.00%-3.20%，五年期国债中标利率预计3.20%-3.35%。今年6月财政部发行的三年期国债中标利率为2.87%，五年期国债中标利率为3.02%。

一位不愿具名的外资投行人士称，“10月时，公司预期国债三年期发行利率在2.6%，五年期发行利率在3%，但这预测数据得上调了。”

中国境内银行间市场周五流动性紧张局面进一步加剧。期限在一个月以内的回购利率 跳升，7天期回购利率最高触及6.00%，创本月新高。然宏观经济稳定，通胀形势小幅上升，中国央行试图向市场释放中性偏紧的政策信号。

中国银行间债市标志性的10年国债现券收益率，在周五站上六年高点，指标券130018收益率最高攀至4.60%。

欲浏览今年点心债发行图表，请点选：(link.reuters.com/hex34v)

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台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 53,378.5 147

2. 渣打银行 27,703.2 94

3. 法国巴黎银行 23,998.3 79

4. 星展 6,803.7 17

5. 中国银行 4,715.0 9

**本周市场动态**

--中国财政部将于11月21日在香港发行100亿元人民币国债，其中通过配售银行和香港交易所平台向香港居民发行30亿元2年期人民币国债，还将通过香港债务工具中央结算系统（CMU）面向机构投资者招标发行70亿元，包括3年期50亿元，5年期20亿元。这是今年第二批的国债，此前已于6月26日在香港发行130亿元。

--台湾央行周四表示，至今年10月底止，台湾银行业累计人民币存款 达1,232.47亿元，较上月成长约24.92%。

--未来资产管理以及摩根资产管理周四分别发布新闻稿指出，已获批中国证监会人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格，可望加入最近一波RQFII投资行列。

--香港恒生银行 周二称，将推出一支人民币合格境外机构投资者（RQFII）交易所买卖基金（ETF），预计于11月26日在联交所挂牌上市。

--台湾金融监督管理委员会消息人士指出，将分两阶段开放保险业投资宝岛债：第一阶段将于年底前透过行政函令解释先开放保险业可投资宝岛债；第二阶段将研议保险业投资宝岛债不纳入海外投资上限。（完）