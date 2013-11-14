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亚洲 | 2013年 11月 14日 星期四 19:24 BJT

东南亚股市：印尼股市引领此间涨势，美联储副主席谈话提振人气

路透曼谷11月14日 - 东南亚股市周四反弹，印尼及马来西亚都是五个交易日以来首度上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席叶伦发表温和谈话，令人期盼美国宽松货币政策将会延续一段时间。

印尼股市 上涨1.5%，结束连跌四日走势，马来西亚股市 在下跌四个交易日后收高0.1%。

交易所及汤森路透数据显示，外资在印尼股市卖超1,397.21亿印尼卢比(1,204万美元)，在马来西亚股市卖超2.91亿马币(林吉特)(9,055万美元)。

泰国股市 上涨0.8%至一周收盘高点1,415.69点，交易所数据显示，国内机构投资人买超20亿泰铢(6,327万美元)，外资卖超15亿泰铢。

新加坡股市 上涨0.8%，结束先前两天的跌势，菲律宾股市 小涨0.1%，因市场仍担心超级台风海燕的冲击。

越南股市 收高0.35%，受到部分绩优股的涨势带动。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 409.13 3.59 +0.89 -3.53 424.10

新加坡 3191.08 24.34 +0.77 +0.76 3167.08

马来西亚 1784.20 1.71 +0.10 +5.64 1688.95

泰国 1415.69 10.92 +0.78 +1.71 1391.93

印尼 4367.37 65.48 +1.52 +1.17 4316.69

菲律宾 6327.88 6.92 +0.11 +8.86 5812.73

越南 497.85 1.73 +0.35 +20.33 413.73

(完)

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