东南亚股市：印尼股市引领此间涨势，美联储副主席谈话提振人气

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透曼谷11月14日 - 东南亚股市周四反弹，印尼及马来西亚都是五个交易日以来首度上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主席叶伦发表温和谈话，令人期盼美国宽松货币政策将会延续一段时间。
印尼股市 上涨1.5%，结束连跌四日走势，马来西亚股市 在下跌四个交易日后收高0.1%。
交易所及汤森路透数据显示，外资在印尼股市卖超1,397.21亿印尼卢比(1,204万美元)，在马来西亚股市卖超2.91亿马币(林吉特)(9,055万美元)。
泰国股市 上涨0.8%至一周收盘高点1,415.69点，交易所数据显示，国内机构投资人买超20亿泰铢(6,327万美元)，外资卖超15亿泰铢。
新加坡股市 上涨0.8%，结束先前两天的跌势，菲律宾股市 小涨0.1%，因市场仍担心超级台风海燕的冲击。
越南股市 收高0.35%，受到部分绩优股的涨势带动。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 409.13 3.59 +0.89 -3.53 424.10
新加坡 3191.08 24.34 +0.77 +0.76 3167.08
马来西亚 1784.20 1.71 +0.10 +5.64 1688.95
泰国 1415.69 10.92 +0.78 +1.71 1391.93
印尼 4367.37 65.48 +1.52 +1.17 4316.69
菲律宾 6327.88 6.92 +0.11 +8.86 5812.73
越南 497.85 1.73 +0.35 +20.33 413.73
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 张明钧;审校 王冠中)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。