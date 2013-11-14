国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至近九个月高点，因供应减少

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透新加坡11月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周四自三日低点回升，来到接近九个月高位每吨150.93美元，受到供应减少的支撑。
台湾台塑石化买进至少7.5万吨12月下半月到港的石脑油，成本加运每较日本报价升水约7-9美元。
与近期的12月上半月船货交易相较，该价格上扬了29-40%。
这也是逾六个月来台塑所支付的最高溢价幅度。
“在空头市场中，市场信心会在台塑采购案后趋弱。但在多头市场内，信心会增强，因在其采购后，所剩的船货已不多，”一新加坡交易商称。
关于印度方面的供应，其12月出口目前仍不到25万吨，低于往常水准。根据汤森路透的数据，印度今年平均每月出口约66万吨。
亚洲汽油裂解价差自两日低点回升，触及每桶5.39美元的三个半月高点。
新加坡现货市场方面，嘉能可出售一笔1月下半月/2月上半月石脑油价差合约给Socar，每吨8.00美元。
Gunvor出售一批92-辛烷值汽油船货给托克(Trafigura)，12月5-9日装运，每桶113美元。
壳牌向中国石油买进一批95-辛烷值汽油船货，12月5-9日装运，每桶116美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。