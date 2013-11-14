国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至近九个月高点，因供应减少

路透新加坡11月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周四自三日低点回升，来到接近九个月高位每吨150.93美元，受到供应减少的支撑。

台湾台塑石化买进至少7.5万吨12月下半月到港的石脑油，成本加运每较日本报价升水约7-9美元。

与近期的12月上半月船货交易相较，该价格上扬了29-40%。

这也是逾六个月来台塑所支付的最高溢价幅度。

“在空头市场中，市场信心会在台塑采购案后趋弱。但在多头市场内，信心会增强，因在其采购后，所剩的船货已不多，”一新加坡交易商称。

关于印度方面的供应，其12月出口目前仍不到25万吨，低于往常水准。根据汤森路透的数据，印度今年平均每月出口约66万吨。

亚洲汽油裂解价差自两日低点回升，触及每桶5.39美元的三个半月高点。

新加坡现货市场方面，嘉能可出售一笔1月下半月/2月上半月石脑油价差合约给Socar，每吨8.00美元。

Gunvor出售一批92-辛烷值汽油船货给托克(Trafigura)，12月5-9日装运，每桶113美元。

壳牌向中国石油买进一批95-辛烷值汽油船货，12月5-9日装运，每桶116美元。(完)

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