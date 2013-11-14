国际油市：科威特石油公司、台塑石化完成2014年柴油供应合约协商

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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路透新加坡11月14日 - 亚洲柴油和航煤市场焦点仍在明年供应合约协商上，产业消息人士称，科威特石油公司和台湾台塑石化已和数个买家敲定合约。
该消息人士称，科威特石油公司和至少一个买家确定2014年柴油溢价水准为每桶较中东报价升水2.25美元，高于2013年的2.20美元。
消息人士指出，买家可能包括壳牌、BP、道达尔、阿联酋国家石油公司，但这未能立即获得确认。
产业消息人士称，航煤方面，协商尚未正式完成，但科威特石油公司可能将价格底定在每桶较中东报价升水2.15美元，低于今年的升水2.25美元。
他们指出，买方可能和柴油相似，或许还包括雪佛龙(Chevron)。
产业消息人士称，台塑已与至少11个买家完成含硫500ppm柴油合约协商，每桶较新加坡报价贴水0.04-0.08美元。
他们指出，台塑也和至少五个买家完成含硫10ppm柴油合约协商，每桶较新加坡报价升水1.45-1.50美元。
消息称，航煤方面，台塑也可能和至少五个买家完成合约协商，以每桶升水约0.22-0.27美元的水准出售船货。
台湾中油和韩国S-Oil也供应明年的柴油和航煤合约船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。