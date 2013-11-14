国际油市：科威特石油公司、台塑石化完成2014年柴油供应合约协商

路透新加坡11月14日 - 亚洲柴油和航煤市场焦点仍在明年供应合约协商上，产业消息人士称，科威特石油公司和台湾台塑石化已和数个买家敲定合约。

该消息人士称，科威特石油公司和至少一个买家确定2014年柴油溢价水准为每桶较中东报价升水2.25美元，高于2013年的2.20美元。

消息人士指出，买家可能包括壳牌、BP、道达尔、阿联酋国家石油公司，但这未能立即获得确认。

产业消息人士称，航煤方面，协商尚未正式完成，但科威特石油公司可能将价格底定在每桶较中东报价升水2.15美元，低于今年的升水2.25美元。

他们指出，买方可能和柴油相似，或许还包括雪佛龙(Chevron)。

产业消息人士称，台塑已与至少11个买家完成含硫500ppm柴油合约协商，每桶较新加坡报价贴水0.04-0.08美元。

他们指出，台塑也和至少五个买家完成含硫10ppm柴油合约协商，每桶较新加坡报价升水1.45-1.50美元。

消息称，航煤方面，台塑也可能和至少五个买家完成合约协商，以每桶升水约0.22-0.27美元的水准出售船货。

台湾中油和韩国S-Oil也供应明年的柴油和航煤合约船货。(完)

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