欧洲汇市：英镑兑美元下跌，受疲弱英国零售销售数据影响

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透伦敦11月14日 - 英镑兑美元周四下跌，稍早公布的英国零售销售数据较预期疲弱，而上日的英国央行报告则令市场对央行可能提前升息的预期升温。
英国10月扣除燃料的零售销售较上月下滑0.6%，远逊于预估的下滑0.2%。
英镑兑美元 下跌0.3%至1.6006美元，稍早曾触及日低1.5988。短线支撑料在55日移动平均1.5981美元。
英镑兑欧元则回升。欧元兑英镑 在初步上涨后，转为下跌0.1%，报0.8390英镑，此前另一项数据显示，法国第三季经济萎缩0.1%，德国经济成长率则放缓至0.3%。
“我们认为(零售销售)数据并不会改变市况，”RBC Capital Markets的汇市策略全球主管Adam Cole。“由于这数据变动相当大，11月有可能以相同或更大的幅度上扬。”(完)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。