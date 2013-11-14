欧洲汇市：英镑兑美元下跌，受疲弱英国零售销售数据影响

路透伦敦11月14日 - 英镑兑美元周四下跌，稍早公布的英国零售销售数据较预期疲弱，而上日的英国央行报告则令市场对央行可能提前升息的预期升温。

英国10月扣除燃料的零售销售较上月下滑0.6%，远逊于预估的下滑0.2%。

英镑兑美元 下跌0.3%至1.6006美元，稍早曾触及日低1.5988。短线支撑料在55日移动平均1.5981美元。

英镑兑欧元则回升。欧元兑英镑 在初步上涨后，转为下跌0.1%，报0.8390英镑，此前另一项数据显示，法国第三季经济萎缩0.1%，德国经济成长率则放缓至0.3%。

“我们认为(零售销售)数据并不会改变市况，”RBC Capital Markets的汇市策略全球主管Adam Cole。“由于这数据变动相当大，11月有可能以相同或更大的幅度上扬。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价