美股业绩：沃尔玛第三季营收低于预期，美国同店销售下滑

路透11月14日 - 沃尔玛(Wal-Mart Stores Inc) 周四公布季度销售低于预期，因美国同店销售意外下滑，且该公司称零售业环境竞争激烈。

这家全球最大的零售业者表示，其美国同店销售在财年第三季下滑0.3%，而分析师原预期维持平。沃尔玛预期年底假期当季同店销售将持平。

沃尔玛第三季整体营收增长1.6%至1,156.9亿美元，而汤森路透I/B/E/S调查的华尔街预估为1,168亿美元。

第三季来自持续营运业务的每股获利为1.14美元，市场原预估为每股获利1.13美元。