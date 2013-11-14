美股业绩：沃尔玛第三季营收低于预期，美国同店销售下滑

欧洲汇市：英镑由跌转升，受助于经常帐赤字意外大幅收窄
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
路透11月14日 - 沃尔玛(Wal-Mart Stores Inc) 周四公布季度销售低于预期，因美国同店销售意外下滑，且该公司称零售业环境竞争激烈。
这家全球最大的零售业者表示，其美国同店销售在财年第三季下滑0.3%，而分析师原预期维持平。沃尔玛预期年底假期当季同店销售将持平。
沃尔玛第三季整体营收增长1.6%至1,156.9亿美元，而汤森路透I/B/E/S调查的华尔街预估为1,168亿美元。
第三季来自持续营运业务的每股获利为1.14美元，市场原预估为每股获利1.13美元。
该公司预期第四季每股获利1.50-1.60美元，年度每股获利为5.01-5.11美元。汤森路透I/B/E/S调查预估第四季每股获利为1.69美元，财年每股获利为5.20美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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