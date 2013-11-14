表格：美国11月9日当周初请失业金人数降至33.9万人，预估为33万人

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称第四季经济表面良好但不可持续，低利率未加重楼市投机-报道
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路透11月14日 - 美国劳工部周四公布：
* 一周初请失业金人数四周均值为34.4万人
* 一周初请失业金人数为33.9万人(预估为33.0万人)
* 一周续请失业金人数为287.4万人(预估为287.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
11/09/13 339,000 344,000 -- --
11/02/13 341,000-R 349,750-R 2,874,000 2.2
10/26/13 346,000-R 357,750-R 2,874,000-R 2.2
10/19/13 350,000 348,250 2,867,000-R 2.2
10/12/13 362,000 337,500 2,850,000 2.2
10/05/13 373,000 324,750 2,882,000 2.2
09/28/13 308,000 305,000 2,902,000 2.2
09/21/13 307,000 308,750 2,921,000 2.2
* R--为修正值 (完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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