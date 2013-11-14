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市场报道 | 2013年 11月 14日 星期四 21:44 BJT

表格：美国11月9日当周初请失业金人数降至33.9万人，预估为33万人

路透11月14日 - 美国劳工部周四公布：

* 一周初请失业金人数四周均值为34.4万人

* 一周初请失业金人数为33.9万人(预估为33.0万人)

* 一周续请失业金人数为287.4万人(预估为287.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

11/09/13 339,000 344,000 -- --

11/02/13 341,000-R 349,750-R 2,874,000 2.2

10/26/13 346,000-R 357,750-R 2,874,000-R 2.2

10/19/13 350,000 348,250 2,867,000-R 2.2

10/12/13 362,000 337,500 2,850,000 2.2

10/05/13 373,000 324,750 2,882,000 2.2

09/28/13 308,000 305,000 2,902,000 2.2

09/21/13 307,000 308,750 2,921,000 2.2

* R--为修正值 (完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)

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