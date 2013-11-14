美国基金：11月13日当周货币市场基金减少31.5亿美元--ICI

标题新闻：摩根大通将美国首季GDP增长预估由1.5%下调至1.0%，但将第二季预估由2.0%上调至3.0%
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路透11月14日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至11月13日当周，美国货币市场共同基金总资产减少31.5亿美元，至2.669万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产减少6.8亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少8.6亿美元，免税基金减少16.1亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少27.8亿美元至9,174.2亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产减少3.7亿美元至1.751万亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
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