表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为3.810%，投标倍数为2.16

路透华盛顿11月14日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.810 中值 3.758 低值 3.700 价格/得标 价格 98.932768 高值得标比率 73.59% 投标倍数 2.16 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,044,800 总投标 34,627,587,200 竞争性投标得标 15,984,557,600 非竞争性投标得标 15,487,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 22,798,000,000 初级市场交易商得标 7,429,616,000 直接投标 5,801,000,000 直接投标得标 2,920,359,000 间接投标 6,013,100,000 间接投标得标 5,634,582,600 发行细节 发行日 2013/11/15 到期日 2043/11/15 CUSIP码 912810RD2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)