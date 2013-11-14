版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 14日 星期四 23:01 BJT

伦敦金1500定盘价为每盎司1,286.00美元，1030定盘价为1,283.25美元

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐