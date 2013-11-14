《全球汇市》美元反弹，因叶伦温和言论未让市场意外

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3457 1.3484 -0.20 +1.99 1.3194 美元/日圆 100.01 99.22 +0.80 +15.30 86.74 欧元/日圆 134.55 133.82 +0.55 +17.56 114.45 美元/瑞郎 0.9164 0.9136 +0.31 +0.10 0.9155 英镑/美元 1.6063 1.6056 +0.04 -1.16 1.6251 美元/加元 1.0459 1.0453 +0.06 +5.42 0.9921 澳元/美元 0.9315 0.9358 -0.46 -10.37 1.0393 欧元/瑞郎 1.2333 1.2317 +0.13 +2.14 1.2075 欧元/英镑 0.8375 0.8396 -0.25 +3.22 0.8114 新西兰元/美元 0.8271 0.8286 -0.18 -0.14 0.8283 美元/挪威克朗 6.1525 6.1641 -0.19 +10.60 5.5630 欧元/挪威克朗 8.2815 8.3142 -0.39 +12.82 7.3403 美元/瑞典克朗 6.6450 6.6385 +0.10 +2.25 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.9458 8.9669 -0.24 +4.29 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿/李军；审校 李爽)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。