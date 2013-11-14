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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 06:31 BJT

《全球汇市》美元反弹，因叶伦温和言论未让市场意外

今日        上日        当日      今年以来     2012年
                                   收市价      收市价      涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3457      1.3484       -0.20       +1.99      1.3194
 美元/日圆                           100.01       99.22       +0.80      +15.30       86.74
 欧元/日圆                           134.55      133.82       +0.55      +17.56      114.45
 美元/瑞郎                           0.9164      0.9136       +0.31       +0.10      0.9155
 英镑/美元                           1.6063      1.6056       +0.04       -1.16      1.6251
 美元/加元                           1.0459      1.0453       +0.06       +5.42      0.9921
 澳元/美元                           0.9315      0.9358       -0.46      -10.37      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2333      1.2317       +0.13       +2.14      1.2075
 欧元/英镑                           0.8375      0.8396       -0.25       +3.22      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8271      0.8286       -0.18       -0.14      0.8283
 美元/挪威克朗                       6.1525      6.1641       -0.19      +10.60      5.5630
 欧元/挪威克朗                       8.2815      8.3142       -0.39      +12.82      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.6450      6.6385       +0.10       +2.25      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.9458      8.9669       -0.24       +4.29      8.5777
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 
    (完)
    
      
          
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    (编译 利棣儿/李军；审校 李爽)

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