美国股市：道指和标普500指数收在纪录高位，受叶伦讲话提振

自年初以来，标普500指数和道指已分别上扬约25%和21%，部分受美联储大规模购债刺激举措提振。标普指数目前按获利预估计算的市盈率约为16倍。

思科股价录得2011年2月10日以来最大单日跌幅，收挫将近11%报21.37美元，之前该公司发布预警，称其财年第二季营收将下降8-10%，并持续萎缩至2014年中期之后。

“(思科的消息)让人们猝不及防，”Synovus Trust Company资深投资组合经理人Daniel Morgan说。“我认为，投资者会觉得像微软这样的老牌科技企业都表现不错，思科至少能达到平均水平。”

思科暴跌拖累标普500科技类股 下滑0.4%，但其它九大类股均收高，因投资者相信叶伦将继续执行美联储的现行政策。

百货连锁店Kohl's Corp 下挫8.1%至53.55美元，之前该公司在公布低于预期的季度业绩后调降全年获利预估。

教科书出版商Houghton Mifflin 在去年破产后经过重组重新上市，挂牌交易第一天股价大涨32%至15.86美元。

沃尔玛 股价先抑后扬，收高0.2%至79.08美元，之前该公司公布的季度营收不及预期。

据BATS的交易所数据，纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为60.20亿股,略低于约63.14亿的五日平均成交量。

纽约证交所上涨与下跌股票数量分别为1,970和998家，Nasdaq市场为1,219和1,305家。(完)