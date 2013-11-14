澳新经济指标预测--11月15日-11月22日****

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月11日当周 11月15日(五) 暂无重要经济数据公布。 11月18日当周 11月18日(一) 暂无重要经济数据公布。 11月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲央行会议记录 11月 2145 新西兰生产者投入物价 第三季 +0.8% +0.6% 生产者产出物价 +0.9% +1.0% 11月20日(三) 0030 澳洲央行助理总裁德贝尔参加国际金融与监管中心(Finance and Regulation)的一场小组讨论 11月21日(四) 0905 澳洲央行总裁史蒂文斯发表主题为“澳元：30年浮动汇率制”的演说 11月22日(五) 暂无重要经济数据公布。(完)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。