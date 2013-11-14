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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 06:46 BJT

****澳新经济指标预测--11月15日-11月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
        

    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值           前值   
    11月11日当周
 
    11月15日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月18日当周
        
    11月18日(一) 
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月19日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段         预估值        前值   
    0030  澳洲央行会议记录                               11月
    2145  新西兰生产者投入物价                         第三季           +0.8%       +0.6%
                生产者产出物价                                          +0.9%       +1.0%
    
    11月20日(三)
    0030 澳洲央行助理总裁德贝尔参加国际金融与监管中心(Finance and Regulation)的一场小组讨论
    
    11月21日(四)
    0905 澳洲央行总裁史蒂文斯发表主题为“澳元：30年浮动汇率制”的演说
    
    11月22日(五) 
    暂无重要经济数据公布。(完)

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