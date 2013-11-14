重发-《综述》叶伦支持美联储刺激举措，称有必要竭力推动经济强劲复苏

**提名料轻松过关**

金融委员会需要审查叶伦的提名，然后交由参议院全体会议进行审议。民主党在该委员会22个席位中占据12席。

该委员会一名助手称，委员会最早下周对叶伦的提名进行投票，不过一位民主党议员助理表示，参议院全体会议将难以在月末感恩节假期之前进行投票。

尽管一些共和党议员担忧叶伦对通胀和资产泡沫的立场可能不够强硬，但其提名料轻松获得确认。

奥巴马所在的民主党及其盟友控制着参议院100席中的55席，这意味着叶伦只需要再有五位共和党人支持，就能达到通过参议院核准程序所需的60票。

此次听证会持续时间略超过两小时，基本未涉及茶党保守派针对美联储频频发表的反对言论。他们一直声称，美联储政策让政府借款成本维持在低位，使其能够随意支出。

听证会大部分时间，议员们都在向叶伦质询美联储将如何预防金融危机重演。

她对联储当前推动最大型银行提升资本金和流动性的做法进行了辩护，称这将有助于银行降低风险。她还暗示了可能将采取的额外措施。