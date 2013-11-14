全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型和巴拿马型需求走软

路透11月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四连续第六个交易日下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求趋疲。

乾散货运价指数跌14点，或0.91%至1,517点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌58点，或2.36%，至2,397点。日均获利下滑398美元，至18,146美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌36点，或2.44%至1,438点，为9月19日以来最低位。日均获利下降288美元至11,492美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)