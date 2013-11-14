《综述》美国贸易及就业数据凸显经济前景低迷

**就业市场复苏仍未加快**

国内需求低迷阻碍就业出现更强劲的增长，而后者对降低失业率具有决定作用。上月新增就业岗位20.4万个，但政府停运16天令失业率上升0.1个百分点至7.3%。

虽然贸易支撑了经济的复苏，但全球需求放缓正在损及出口。9月出口下滑0.2%至1,889亿美元，为连续第三个月下降。

“出口乏力是因为全球其他地区经济多数几乎没有取得增长，”IHS Global Insight的美国经济分析师Michael Montgomery说。

进口上升1.2%至2,307亿美元，为去年11月以来高位。汽车进口创历史新高。

但由于消费支出大幅放慢，一些进口商品可能堆放在仓库中。

这或许令企业不愿增加库存，而库存囤积速度放慢，将会拖慢第四季GDP的增长。

9月自中国的进口上升，使美中贸易逆差达到创纪录的305亿美元。(完)