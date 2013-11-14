南非汇市：兰特兑美元持稳，受美国维持量化宽松政策不变的预期支撑

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透约翰内斯堡11月14日 - 南非兰特兑美元周四持稳，因市场预期美联储将维持刺激计划不变，同时国内矿业薪资谈判出现一些进展亦构成支撑。
1634GMT时，兰特兑美元 报10.2875，距离周三纽约收盘位10.2850不远。
“叶伦发表立场温和的讲话，表明她倾向维持当前的量化宽松政策不变，随后美元兑兰特回落到10.33/35下方，短线看涨动能减弱。”4Cast的新兴市场分析师Anisha Arora说。
矿工协会和建筑工会与Impala Platinum 之间的薪资谈判取得进展，亦让投资者对南非铂金业的稳定略微放心了一些。
投资者对南非经济的信心因为罢工潮而受到打击，导致兰特兑美元在今年迄今跌去22%。
如果Implats的薪资问题得不到解决，有可能抑制兰特的涨幅。
指标2026年到期的指标南非公债 收益率持稳于8.215%，2015年到期的公债 收益率涨0.5个基点，报6.15%。(完)
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(编译 白云; 审校 郑茵)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。