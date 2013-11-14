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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 06:52 BJT

****日韩经济指标预测--11月15日-11月22日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：
     
    
    11月11日当周
    
    11月15日(五)
    无重要经济数据公布
    
    11月17日(日)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值 
    2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上月)                  10月       --     -0.1%
                                (较上年同期)                             --     -1.8% 
    
    11月18日当周
    
    11月18日(一)
    无重要经济数据公布
    
    11月19日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
    2350     日本出口(较上年同期)                             10月       --    +11.5%
             进口(较上年同期)                                            --    +16.5% 
             贸易收支(亿日圆)                                            --  逆差9,321
    
    11月20日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段    预估值     前值
     --     日本央行利率决议                                 --         --       --
    
    11月21日(四)
    无重要经济数据公布
    
    11月22日(五)
    无重要经济数据公布
      
    (完)

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