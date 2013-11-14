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市场报道 | 2013年 11月 15日 星期五 07:34 BJT

****欧洲经济指标预测--11月15日-11月22日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
    
    11月11日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  

    11月15日(五)
    0900    意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                      9月        --    顺差3.92
                  全球贸易收支(亿欧元)                                   --    顺差9.58
    1000    欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       10月终值      -0.1%      +0.5%
                                      (较上年同期)                     +0.7%      +0.7% 
    
    11月18日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值  
    11月18日(一)
    0900    欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)            9月     盈余140   盈余120
                              (经季节调整)(亿欧元)                       --     盈余174
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                       --     流入123
    1000    欧元区贸易收支(亿欧元)                            9月     顺差100    顺差71
    
    11月19日(二)
    0900    意大利工业订单(较前月)(经季节调整)                9月        --       +2.0%
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                     --       -6.8%
            意大利工业销售(较前月)(经季节调整)                9月        --       +1.0%
                  工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                     --       -4.8%  
    1000    德国ZEW经济景气判断指数                          11月      54.0        52.8
                           现况指数                                    30.8        29.7
    
    11月20日(三)
    0700    德国PPI(较前月)                                  10月      持平       +0.3%  
                   (较上年同期)                                       -0.6%       -0.5%
    0930    英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息)       11月        --       0-9-0 
    1000    瑞士ZEW投资者信心指数                            11月      30.0        24.9
    
    11月21日(四)
    0700    瑞士贸易收支(亿瑞郎)                             10月 顺差27.96   顺差24.94
    0758    法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          11月初值      49.6        49.1
                Markit服务业PMI                                        51.1        50.9
                Markit综合PMI                                            --        50.5
    0828    德国Markit制造业PMI                          11月初值      52.1        51.7
                Markit服务业PMI                                        53.2        52.9
                Markit综合PMI                                            --        53.2
    0858    欧元区Markit制造业PMI                        11月初值      51.5        51.3
                  Markit服务业PMI                                      52.0        51.6
                  Markit综合PMI                                        52.0        51.9
    0900    意大利薪资指数(较前月)                           10月        --        持平
                          (较上年同期)                                   --       +1.4%
    0930    英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 10月        --        93.7
                公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --     盈余5.6 
    1100    英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                  11月        --         负4
    1500    欧元区消费者信心指数                             11月    -13.95       -14.5
    
    11月22日(五)
    0700    德国GDP平减指数(季度数据)(较上季)              第三季     +0.3%       +0.3%
                                     (较去年同期)                     +1.1%       +1.1%
    0900    德国Ifo企业景气判断指数                          11月     107.7       107.4
                           现况指数                                   111.7       111.3
                           预期指数                                   104.1       103.6
    0900    意大利经季节调整零售销售(较前月)                  9月        --        持平
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                         --      +0.20%    

    (完)

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