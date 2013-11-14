加拿大股市：指标股指涨至两周高位，叶伦讲话提振市场信心

路透多伦多11月14日 - 加拿大指标股指周四涨至两周高位，因美联储下任主席提名人叶伦确认她支持美国央行的宽松货币政策，提振了投资者信心。

市场还消化了欧元区因受法国和德国经济不振的拖累，今年第三季经济成长停滞的消息。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高60.72点或0.45%，报13,431.38点，盘中曾触及13,460.79点的10月31日以来最高位。

继今年上半年的乏力表现后，该指数在过去一个月强劲反弹。

10个主要板块中有八个收高。

金融类股涨0.2%，其中加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 攀升0.9%，至65.45加元。

原材料类股上涨，其中金矿股劲扬2.3%，反映出金价的跳涨。

Goldcorp Inc 上扬2.4%，报25.90加元。(完)