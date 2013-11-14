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债券 | 2013年 11月 15日 星期五 07:23 BJT

拉美汇市：拉美货币上扬，因叶伦支持美联储刺激政策

路透墨西哥城11月14日 - 巴西雷亚尔周四创一个月以来最大单日涨幅，因有迹象表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持刺激措施不变直到经济强劲复苏，以及巴西央行对到期货币互换合约进行展期。

巴西雷亚尔兑美元 涨0.58%至2.3209雷亚尔，为10月中旬以来最大单日涨幅。此前，美联储主席人选叶伦表态对850亿美元的月度购债计划予以支持。

在参议院听证会上，叶伦表示将继续推进美联储的超宽松货币政策，直到决策者确信经济可以持续复苏并不断带动就业增长。

墨西哥披索兑美元 走高0.48%，收于12.9625披索，连续第三日上涨。(完)

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