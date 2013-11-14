拉美汇市：拉美货币上扬，因叶伦支持美联储刺激政策

路透基点：Permira为旗下ABS当年的卫星购买贷款寻求2.8亿美元再融资--TRLPC

路透3月31日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，私募股权公司Pe rmira已向银行发出邀请，寻求2.8亿美元五年期再融资，用于偿还2012年 香港亚洲广播卫星(ABS)为购买三颗卫星而进行的一项信贷。 消息人士称，新加坡政府投资公司(GIC)已承贷4,000万美元。协议在 3月3日签订，高盛、汇丰银行和荷兰安智银行(ING)负责打理此次再融资 案。 此次再融资分为2.5亿美元定期贷款和3,000万美元循环信贷。利率加 码与杠杆挂钩：4倍或以上为425基点；3.51-4.00倍为400基点；3.01-3.5 0倍为375基点；3倍或以下为350个基点。 循环信贷的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点，并 有适用利率的30%的承贷费。 定期贷款每半年一次、共九次不等额偿还：第一和第二次各2.5%，3- 6次各5%，7-8次各7.5%，第九次60%。贷款平均年限为4.21年左右。 牵头行兼簿记行承贷3,000万美元或以上，综合收益473.69个基点， 参与费205个基