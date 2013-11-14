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亚洲 | 2013年 11月 15日 星期五 07:16 BJT

全球外汇市场11月15日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月15日(五)

0715 - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)在Almega组织的研讨会上讲话，题为“央行--新需求，旧框架”

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼讲话，题为“处在十字路口上的匈牙利”

0900 - 意大利9月贸易数据

0900 - 挪威10月贸易数据

1000 - 欧元区10月通胀率终值

1215 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在第六届CFA协会欧洲投资年会讲话

1330 - 美国纽约联邦储备银行11月制造业指数

1330 - 美国10月进口/出口物价

1415 - 美国10月工业生产和产能利用率

1500 - 美国9月批发(趸售)库存

1530 - 美国ECRI最近一周经济领先指标

(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 戴素萍)

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