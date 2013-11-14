《美国重要政经日程》--11月15日

标题新闻：摩根大通将美国首季GDP增长预估由1.5%下调至1.0%，但将第二季预估由2.0%上调至3.0%
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1330 - 农业部公布一周出口销售报告
1330 - 劳工部公布10月进口/出口价格
1415 - 美联储公布10月工业生产
1500 - 商务部公布9月批发(趸售)库存
1500 - 农业部公布月度牲畜及肉类贸易数据
1700 - 美国全国油籽加工商协会发布月度大豆压榨报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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