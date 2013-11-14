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市场报道 | 2013年 11月 15日 星期五 07:18 BJT

《美国重要政经日程》--11月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 农业部公布一周出口销售报告

1330 - 劳工部公布10月进口/出口价格

1415 - 美联储公布10月工业生产

1500 - 商务部公布9月批发(趸售)库存

1500 - 农业部公布月度牲畜及肉类贸易数据

1700 - 美国全国油籽加工商协会发布月度大豆压榨报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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