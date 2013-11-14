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市场报道 | 2013年 11月 15日 星期五 07:25 BJT

纽约期市：ICE期棉下跌创九个半月新低，因需求减缓和库存上升

路透纽约11月14日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌，创九个半月新低并回吐前日涨幅，因需求减缓和库存上升增强了市场对供应过剩的担忧。

汤森路透/核心商品CRB指数 跟踪的19种大宗商品中，棉花表现最差。

交投最活跃的3月棉花合约 录得日低每磅77.37美分，为1月中旬以来最低；结算价下跌1.13美分或1.4%，报每磅77.46美分。

“如果需求不能回升，这些多余供应将继续压低价格，”经纪商T&K Futures & Options的Michael Smith表示。

12月期棉 下跌1.45美分，或1.85%，收报每磅76.52美分。交易放量，两种近月合约交易量共计逾3万口。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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