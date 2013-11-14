《全球汇市》日圆整理跌势，日财相发表干预汇率的讲话后市场态度谨慎

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3452 1.3370 +0.61 +1.96 1.3194 美元/日圆 100.12 99.07 +1.06 +15.43 86.74 欧元/日圆 134.67 132.46 +1.67 +17.66 114.46 美元/瑞郎 0.9166 0.9211 -0.49 +0.12 0.9155 英镑/美元 1.6057 1.6015 +0.26 -1.19 1.6251 美元/加元 1.0468 1.0478 -0.10 +5.51 0.9921 澳元/美元 0.9308 0.9384 -0.81 -10.44 1.0393 新西兰元/美 0.8271 0.8240 +0.38 -0.14 0.8283 元 澳元/日圆 93.190 92.970 +0.24 +3.40 90.130 新西兰元/日 82.810 81.630 +1.45 -41.19 140.820 圆 英镑/日圆 160.76 158.66 +1.32 +14.16 140.82 澳元/新西兰 1.1250 1.1372 -1.07 -10.29 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。