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债券 | 2013年 11月 15日 星期五 07:59 BJT

背景资料：美联储主席提名人叶伦对五大关键议题的看法

路透11月14日 - 美国总统奥巴马提名出任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的叶伦周四在参议院金融委员会作证，阐述她在这一职位上将如何向经济注入更多活力。

以下为她对于美联储面临的五大关键议题的看法：

**就业**

叶伦称，她致力于促进经济强劲复苏，而在不引发通胀问题的情况下增加就业则是该目标的核心。鉴于实现充分就业和物价稳定是国会赋予美联储的两项职责，叶伦的这一态度并不令人意外，不过她重点强调了失业问题则引人注目。

“我们注意到，长期以来的失业问题令家庭备受困扰，给失业者、他们的婚姻和家庭带来了巨大的困难，令其付出了高昂代价...我们的政策目标就是惠及所有美国人，特别是那些在长期以来令人失望的经济复苏进程中，因为高失业率而受到伤害的人。”

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