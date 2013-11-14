背景资料：美联储主席提名人叶伦对五大关键议题的看法

标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称美联储希望以渐进和可预测的方式缩减资产负债表
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路透11月14日 - 美国总统奥巴马提名出任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的叶伦周四在参议院金融委员会作证，阐述她在这一职位上将如何向经济注入更多活力。
以下为她对于美联储面临的五大关键议题的看法：
**就业**
叶伦称，她致力于促进经济强劲复苏，而在不引发通胀问题的情况下增加就业则是该目标的核心。鉴于实现充分就业和物价稳定是国会赋予美联储的两项职责，叶伦的这一态度并不令人意外，不过她重点强调了失业问题则引人注目。
“我们注意到，长期以来的失业问题令家庭备受困扰，给失业者、他们的婚姻和家庭带来了巨大的困难，令其付出了高昂代价...我们的政策目标就是惠及所有美国人，特别是那些在长期以来令人失望的经济复苏进程中，因为高失业率而受到伤害的人。”
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。
路透3月31日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，私募股权公司Pe rmira已向银行发出邀请，寻求2.8亿美元五年期再融资，用于偿还2012年 香港亚洲广播卫星(ABS)为购买三颗卫星而进行的一项信贷。 消息人士称，新加坡政府投资公司(GIC)已承贷4,000万美元。协议在 3月3日签订，高盛、汇丰银行和荷兰安智银行(ING)负责打理此次再融资 案。 此次再融资分为2.5亿美元定期贷款和3,000万美元循环信贷。利率加 码与杠杆挂钩：4倍或以上为425基点；3.51-4.00倍为400基点；3.01-3.5 0倍为375基点；3倍或以下为350个基点。 循环信贷的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点，并 有适用利率的30%的承贷费。 定期贷款每半年一次、共九次不等额偿还：第一和第二次各2.5%，3- 6次各5%，7-8次各7.5%，第九次60%。贷款平均年限为4.21年左右。 牵头行兼簿记行承贷3,000万美元或以上，综合收益473.69个基点， 参与费205个基