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债券 | 2013年 11月 15日 星期五 08:24 BJT

背景资料：美联储主席提名人叶伦对五大关键议题的看法

“我不认为美联储会是或应该是市场的俘虏...我们的确必须考虑市场上在发生什么，以及市场环境可能给支出和经济前景给带来什么影响，”她说。

“这项工作正在推进，有时候可能发生理解错误的情况...我们当然希望减少任何不必要的波动。”

**监管**

美联储主席主持联储的政策制定会议，但亦有保持银行系统安全的责任。叶伦称，这些任务的优先程度相同。

“我完全相信我们的监管能力是至关重要的，与货币政策一样重要。我们需要严肃对待监管问题，并像对待货币政策一样地付出尽可能多的时间和精力。”(完) (编译 侯向明； 审校 徐文焰)

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