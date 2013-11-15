背景资料：美联储主席提名人叶伦对五大关键议题的看法

全球金融：2016年全球债务达215万亿美元，新兴市场债务大增--IIF
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
“我不认为美联储会是或应该是市场的俘虏...我们的确必须考虑市场上在发生什么，以及市场环境可能给支出和经济前景给带来什么影响，”她说。
“这项工作正在推进，有时候可能发生理解错误的情况...我们当然希望减少任何不必要的波动。”
**监管**
美联储主席主持联储的政策制定会议，但亦有保持银行系统安全的责任。叶伦称，这些任务的优先程度相同。
“我完全相信我们的监管能力是至关重要的，与货币政策一样重要。我们需要严肃对待监管问题，并像对待货币政策一样地付出尽可能多的时间和精力。”(完) (编译 侯向明； 审校 徐文焰)
路透4月3日 - 国际金融协会(IIF)周一发布的报告显示，2016年全球债务与全球国内生产总值(GDP)之比升至325%，总额达到215万亿(兆)美元，受新兴市场发债规模快速增长推动。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)
* 美元/日圆触及一周低点，美国公债收益率亦触及一个月低点 * 欧元兑美元涨势因德债收益率下跌而受抑 * 澳元等待从澳洲央行的利率决议中获得交投线索 路透东京4月4日 - 美元兑日圆周二走势摇摆不定，因避险情绪弥漫整个市场。 投资者的风险偏好本周因诸多因素受到抑制，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平即将会晤前的市场谨慎情绪，以及俄罗斯圣彼得堡地铁周一发生的疑似自杀式炸弹袭击。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.15%至110.685，为一周来的最低水平。 欧元兑美元 持稳，报1.0666美元，隔夜仅涨0.2%左右，俄罗斯圣彼得堡发生爆炸事件引发避险潮，导致德国公债收益率急剧下跌，欧元涨势因此放缓。 亚洲时段的关注焦点是澳洲央行今日晚些时候将公布政策决定。 外界普遍预期澳洲央行将维持利率在纪录低位1.5%不变